Vœux à la presse : François Fillon appelle à "méditer les leçons de la primaire"

À la veille du grand meeting qu'il tiendra à Nice mercredi 11 janvier, François Fillon a adressé ses vœux à la presse et aux parlementaires ce mardi, depuis son siège de campagne.

Une nouvelle fois, le vainqueur de la primaire de la droite et du centre a largement critiqué le bilan de François Hollande : "Ce quinquennat médiocre nous a affaiblis alors même que les planètes étaient alignées : euro moins fort, prix de l’énergie en baisse, taux d’intérêts très bas… L’occasion d’accélérer a été ratée", a-t-il déclaré, estimant que le président de la République et ses "camarades" n'avaient "aucune leçon à donner à l'opposition".

L'ancien Premier ministre a également évoqué les critiques formulées contre son projet de réforme de la sécurité sociale : "La radicalité et la franchise de mon projet m’exposent aux critiques et aux caricatures de ceux qui sont mous et flous", a répété François Fillon, avant d'appeler à se méfier des "scénarios écrits d'avance".

"Redressement du pays, relance de l’Europe, influence internationale : 'vaste programme !' dirait le général de Gaulle (...) Il se peut, si les électeurs en décidaient ainsi, qu’un gaulliste prenne les commandes au mois de mai (...) Je veux incarner l'orgueil d'une nation qui n'a pas l'intention de se laisser abattre", a-t-il conclu.

