Vladimir Poutine souhaite une bonne année 2017 à François Hollande et François Fillon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Nonante-trois journalistes et professionnels des médias tués en 2016

Nouvel essai de la droite islandaise pour former un gouvernement

A Mossoul, les soldats confrontés aux kamikazes et aux drones de l'EI

En savoir plus

Le président russe a également souhaité une bonne année aux dirigeants du G7, à Donald Trump, qui deviendra officiellement président des États-Unis le 20 janvier prochain, ainsi qu'à "d'anciens chefs d'État et quelques personnalités politiques", tels que Silvio Berlusconi, George Bush Jr. et Nicolas Sarkozy.

En plein crise diplomatique avec Washington, Vladimir Poutine souhaite aussi que la France et la Russie "poursuivent leur engagement constructif pour la résolution des problèmes actuels de l'Europe et du monde", précise le communiqué du Kremlin.

"Nous avons travaillé ensemble quand il était chef du gouvernement français. Il y a eu beaucoup de rencontres, nous avons développé de très bonnes relations", avait déjà déclaré Vladimir Poutine à propos de François Fillon, saluant un "négociateur ardu et un grand professionnel", capable "malgré ses manières très européennes (...) de défendre son point de vue".

À l'occasion de son message de fin d'année, Vladimir Poutine a souhaité vendredi 30 décembre que la France et la Russie "conservent et accroissent leurs relations bilatérales", avant de formuler ses vœux de bonne année à François Hollande, mais aussi à François Fillon, favorable à un rapprochement diplomatique avec Moscou.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres