Vladimir Poutine sera reçu par Emmanuel Macron à Versailles le 29 mai.

Emmanuel Macron recevra son homologue russe le 29 mai au Grand Trianon à Versailles a annoncé l'Elysée. Il s'agit de la première visite de Vladimir Poutine en France depuis l'entrée en fonction d'Emmanuel Macron. Une visite particulièrement observée qui se tiendra à l'occasion de l'exposition sur la visite de Pierre le Grand en France en 1717 comme le rapporte la radio RTL.

Le président @EmmanuelMacron recevra le Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine le lundi 29 mai au Grand Trianon à Versailles pic.twitter.com/uFo2S9h8XG — Élysée (@Elysee) 22 mai 2017

Bien qu'il ne cachait pas sa préférence pour Marine Le Pen, Vladimir Poutine a salué la victoire d'Emmanuel Macron le 8 mai dernier et avait exhorté le nouveau président à "surmonter la méfiance mutuelle et à "joindre leurs forces" dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

Comme le rappelle le journal 20 minutes, l'ambassadeur de Russie en France Alexandre Orlov avait estimé qu'Emmanuel Macron "semblait plus déterminé que François Hollande" et qu'ils attendaient "qu’il fasse preuve d’une plus grande autonomie de décision que François Hollande tout en restant dans le cadre des alliances traditionnelles de la France " insistant sur le fait que le "sujet le plus brûlant" était le dossier syrien.