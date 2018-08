Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

14h06 Top 14: Toulon et Montpellier au rattrapage AFP

Cambodge: six ans de prison pour un Australien pour « espionnage »

USA: 7 morts dans une collision entre un bus et un semi-remorque

Poutine et Erdogan s'étaient rencontrés pour la dernière fois en juillet dernier, lors du sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) à Johannesbourg, en Afrique du Sud.

La même source a précise que le président turc et son homologue russe sont en contact direct. Ce sommet entre la Russie, la Turquie et l'Iran aurait pour objectif des discussions autour de la résolution de la situation dans la région d’Idlib, en Syrie.

Les deux hommes ne manqueront assurément pas de sujets de discussion. Comme annoncé ce vendredi 31 août par le ministère turc des Affaires étrangères, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se rencontreront à Téhéran le 7 septembre prochain, rapporte Sputnik.

