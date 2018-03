Vladimir Poutine dévoile de nouvelles armes russes et lance un avertissement

Ce jeudi, Vladimir Poutine a prononcé un long discours devant les parlementaires et les gouverneurs de Russie Et après avoir évoqué l'économie du pays, le président russe a souhaité montrer ses muscles, consacrant trois quarts d'heure aux seules nouvelles armes balistiques nucléaires de haute technologie de l’armée russe. "A ceux qui ont tenté de profiter de la Russie, qui ont introduit des sanctions internationales illégales pour enrayer le développement de notre pays, y compris dans le domaine militaire, je vais le dire : ce que vous avez entrepris pour gêner, empêcher, entraver la Russie a échoué" a-t-il lancé.

A grands renforts de projections vidéos, le patron du Kremlin a ainsi présenté des nouveaux types de missiles de croisière avec une “portée illimitée” ou hypersoniques, des mini-submersibles à propulsion nucléaire ou encore une arme laser “dont il est trop tôt pour évoquer les détails”.

D'après lui, Moscou possède des armes "capable de percer n'importe quel système de défense" et "aucune autre armée ne possède l'équivalent". Et d'ajouter : "Personne ne voulait nous écouter. Écoutez-nous maintenant".Vladimir Poutine a cependant assuré ne “menacer personne” et ne pas prévoir d’“utiliser ce potentiel de façon offensive