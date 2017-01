Vivre à côté d'un axe routier augmenterait le risque de démence

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'étude "ne nous dit pas si le petit accroissement du risque de démence est le résultat d'un effet direct ou indirect de l'exposition au trafic" déclare le Pr Rob Howard de l'University College de Londres. En attendant, il conseille à ses patients de "mieux prendre soin de leur santé" en cessant de fumer, en contrôlant leur tension artérielle et leur taux de sucre et en faisant de l'exercice, afin de réduire leur risque de démence.

"Nous ne pouvons tout simplement pas dire si c'est dû à la pollution ou à d'autres raisons", assure le Pr Tom Dening, directeur du centre pour la vieillesse et la démence de l'Université britannique de Nottingham.

En outre, les chercheurs dirigés par le Dr Hong Chen, de l'agence de Santé publique de l'Ontario, ont découvert que les deux polluants les plus impliqués dans la démence étaient le dioxyde d'azote (NO2) et les particules fines, émis par les véhicules à moteur. Les autres facteurs perturbateurs comme le bruit pourraient également jouer un rôle dans le développement d'une démence.

Le dioxyde d'azote et les particules fines en cause

Selon une étude canadienne publiée jeudi dans la revue médicale britannique The Lancet, les personnes vivant à 50 mètres des grands axes routiers auraient un risque accru de développer des démences comme la maladie d'Alzheimer. Les cas de démence ont été observés chez 7 à 11% des 6 millions d'adultes vivant dans la province canadienne de l'Ontario.

