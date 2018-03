Visite d'Emmanuel Macron en Inde : 13 milliards d'euros de contrats annoncés

Emmanuel Macron et son épouse sont en visite officielle en Inde. A cette occasion, le chef de l'Etat a rencontré ce samedi Premier ministre indien Narendra Modi, lors d'un entretien à huis-clos durant lequel ils ont notamment évoqué des questions économiques, dont la livraison par la France à l'Inde de six réacteurs nucléaires.

Lors de leur conférence de presse commune à l'issue de cet entretien, Narendra Modi a commencé son discours en français, appelant le président français "mon ami".

"Je suis fier que vous soyez en Inde", a-t-il dit. Emmanuel Macron a de son côté souligné que le "sens de cette visite est de faire de l'Inde notre premier partenaire stratégique de la région, et que la France devienne votre premier partenaire stratégique en Europe, et plus largement en Occident".

Lors de cette visite, la France a engrangé quelques nouveaux contrats économiques, dont le plus important s'élève à 12 milliards d'euros en faveur du groupe aéronautique français Safran. Il a été conclu avec la compagnie aérienne à bas prix indienne SpiceJet pour la fourniture et la maintenance de moteurs d'avions, a annoncé l'Élysée. "Cela est à mettre en regard de nos exportations dans le pays qui atteignent 5 milliards d'euros", précise un membre de la délégation française pour insister sur l'importance du contrat.

Le groupe Alstom a pour sa part annoncé avoir décroché trois contrats d'un montant total de 75 millions d'euros.