Visite de Donald Trump en Israël : nouvelle étape du marathon diplomatique

"Nous avons devant nous une opportunité rare d'apporter la sécurité la stabilité et la paix a cette région en éliminant le terrorisme et en créant un futur de paix et d'harmonie. Nous aimons Israël, nous respectons Israël et j'adresse à votre peuple de chaleureuses salutations de la part de vos amis et de vos alliés" a déclaré Donald Trump sur le tarmac à peine arrivé en Israel à l'aéroport international de Tel-Aviv où il a été accueilli par le Premier ministre Benyamin Nétanyahou.

Mais pour concourir à cet objectif, Trump prévient qu'il ne sera réalisable "qu'en travaillant ensemble".

"Je suis venu sur cette terre ancienne et sacrée pour réaffirmer les liens indestructibles entre les Etats-Unis et l'Etat d'Israël". Plus tard dans la journée, le locataire de la Maison-Blanche se rendra au mur des Lamentations à Jérusalem, une première pour un président américain rapporte FranceTVInfo.

Discours d'espérance

Un discours d'espérance qu'a corroboré Rex Tillerson, chef de la diplomatie du président Trump plus tôt dans la journée quand il a déclaré qu'il y avait "une occasion à saisir" pendant ce voyage pour relancer le processus de paix et rappeler qu'aussi bien les pays arabes, qu'Israël ainsi que les Etats-Unis avaient tous un ennemi commun : "le groupe Etat Islamique et les organisations terroristes".

Demain matin, Donald Trump rencontrera et s'entretiendra avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Bethléem.