Visé par une enquête, Michel Mercier renonce à intégrer le Conseil constitutionnel

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Rugby: Vincent Clerc un an de plus avec Toulon

Le mémo Google oppose adversaires du sexisme et partisans de la liberté d'expression

Rugby: Vincent Clerc un an de plus avec Toulon

17:39 Détention de Loup Bureau: étudiants, professeurs et journalistes appellent Didier Reynders à intervenir

Le mémo Google oppose adversaires du sexisme et partisans de la liberté d'expression

Le mémo Google oppose adversaires du sexisme et partisans de la liberté d'expression

Course-poursuite et tirs à Molenbeek: le service de déminage sur place

En savoir plus

"J’ai informé de cette décision le président du Sénat, seule autorité légitime responsable de ma nomination. Je remercie Gérard Larcher pour la marque d’estime dont a témoigné sa décision et pour le soutien sans faille qu’il m’a manifesté". "Je souhaite que le conseil constitutionnel continue d’assurer la protection des libertés publiques au premier rang desquelles devrait figurer la garantie effective de la présomption d’innocence", a-t-il conclu.

"J’ai choisi de renoncer à cette nomination et de conserver mes mandats électifs", a expliqué Michel Mercier dans un communiqué. "Alors que ma nomination n’est pas définitive, et dans les conditions créées par l’ouverture de cette enquête, je considère aujourd’hui que je ne pourrai pas siéger avec la sérénité nécessaire au conseil constitutionnel.

Cette révélation a été faite le mercredi dernier par le Canard Enchainé. Selon le journal, l'ex-ministre a employé ses filles comme assistantes parlementaires, une pratique désormais proscrite par le projet de loi sur la confiance. La première, de 2003 à 2012, dans des ministères et au Sénat, la seconde à temps partiel au Sénat de 2012 à 2014."C’est tout à fait exact que j’ai employé une de mes filles d’août 2012 à avril 2014, parce que, à l’époque, je menais des dossiers d’ordre culturel très difficile", s'était justifié Michel Mercier.

La semaine dernière, Michel Mercier, ancien ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy a été nommé au Conseil constitutionnel, en remplacement de l'actuelle Garde des Sceaux Nicole Belloubet. La commission des lois du Sénat (dont faisait partie le sénateur centriste) a largement approuvé cette nomination par 22 voix contre 7. Cependant, l'ancien ministre a annoncé ce 8 août qu'il renonce à ce poste à cause de l'enquête en cours sur les emplois d'assistantes parlementaires confiés à ses filles.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres