Viry-Châtillon : 7 personnes ont été mises en examen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Gambie: plus de 45.000 personnes ont fui le pays

En savoir plus

Le 8 octobre 2016, un groupe d'individus encagoulés s'en était pris à deux véhicules de la police nationale stationnés dans le cadre d'une opération de surveillance de la voie publique. Entre dix et vingt personnes avaient d'abord brisé les vitres des véhicules à l'aide de pierres, puis avaient jeté une douzaine de cocktails Molotov. Ensuite, ils ont tous pris la fuite. Les agresseurs ont fait deux blessés graves et deux blessés légers. L'attaque avait également déclenché un vaste mouvement de protestation des policiers dans toute la France. Ils dénonçaient toutes les agressions dont ils sont victimes.

Douze personnes âgées de 17 à 19 ans ont été interpellées le 17 janvier et placées en garde à vue dans l’enquête sur l’agression de policiers à Viry-Châtillon en Essonne, en octobre dernier. Ce vendredi 20 janvier, sept suspects, parmi les douze arrêtés, ont été présentés au juge et mis en examen pour tentative de meurtre en bande organisée. Cinq autres personnes ont été remises en liberté.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres