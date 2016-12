Virus Ebola : l'OMS annonce un vaccin très efficace

C'est une victoire sans appel pour les chercheurs. Si leur vaccin est approuvé par les autorités de santé, ce serait un changement radical dans la lutte contre le virus Ebola, découvert en 1976. Développé par le gouvernement canadien, il a été présenté par ses auteurs dans la revue The Lancet avec des premiers résultats remarquables : injecté à 5 800 personnes en Guinée, en contact avec un malade, il a permis d'éviter toute contamination. "Ce qui suggère fortement que le vaccin pourrait avoir une efficacité jusqu’à 100 %" s'est réjoui Marie-Paule Kieny, sous-directrice générale à l’OMS.

"La protection survient très tôt après la vaccination, mais nous ne savons pas si elle durera encore six mois après" a-t-elle néanmoins précisé.

Dans trois cas, un effet secondaire grave a eu lieu mais avec un rétablissement complet. Reste à connaitre son effet sur les femmes enceintes et les nourrissons. Si la validation d'un vaccin prend, en temps normal, une dizaine d'années, celui-ci pourrait être produit en urgence pour l'Afrique où une violente épidémie est survenue entre 2013 et 2015, causant la mort de plus de 11 000 personnes.