Virginie Calmels : "Je rejoins Laurent Wauquiez"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

L'amour plus fort que le trône

L'amour plus fort que le trône

Mondiaux de judo: Teddy Riner, un septennat d'invincibilité, et après ?

En savoir plus

"Je suis juppéiste. Je suis libérale. Et je l'assume. Mon tempérament et mon parcours prouvent que je ne suis pas dénaturable", déclare-t-elle. Pour cette proche d'Alain Juppé, ces différences, c'est "ce qui fait notre force. Nous sommes complémentaires. En vision politique, en expérience professionnelle, en histoire personnelle… De surcroît, comme libérale assumée, j'ai le souhait que ce courant d'idées prenne toute sa place dans le débat d'idées à venir."

Laurent Wauquiez "a le leadership, l'énergie, le courage", souligne-t-elle, avant d'ajouter : "Nos sensibilités diffèrent mais notre socle économique, régalien et éducatif est semblable. Avec lui, nous allons rassembler autour des axes forts : l'humanité, la liberté et la sécurité".

"Il a lui-même exposé ses lignes rouges pour rester au sein de LR et elles ne sont pas franchies par Laurent Wauquiez".

Evoquant le sentiment de surprise que peut susciter son ralliement, elle précise : "Alain Juppé m’a dit n’avoir aucune objection sur ma décision et il m’aurait demandé de ne pas le rejoindre, je ne l’aurais pas fait", assure-t-elle.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres