Virginie Calmels s'oppose à tout rapprochement avec Nicolas Dupont-Aignan

L’adjointe d’Alain Juppé a aussi évoqué les prises de position du responsable souverainiste l’an dernier, lors de l'entre-deux-tour. "Nicolas Dupont-Aignan s'est rapproché, ça n'a échappé à personne, au second tour de la présidentielle, de Marine Le Pen. Aujourd'hui il essaierait de se rapprocher des Républicains. Ça c'est de la tambouille politicienne. Ce que je trouve important, c'est de défendre nos convictions. Et nos convictions ne sont pas les mêmes".

Et d’ajouter : "Défendons nos convictions, et nous avons suffisamment de choses qui nous séparent du Front National ou de Nicolas Dupont-Aignan pour que la droite se reconstruise fermement sur ses fondamentaux".

"Les rencontres et les échanges, c'est une chose. En revanche, je ne souhaite pas d'accord, je ne souhaite pas de mélange des genres politiciens, ça fait de la vieille tambouille, les Français ne s'y retrouvent pas" a-t-elle affirmé.

Fin de non-recevoir pour Nicolas Dupont-Aignan ? Dimanche, le président de Debout la France avait proposé une réunion de travail sur l'immigration avec Laurent Wauquiez, président du parti Les Républicains, et Marine Le Pen, présidente du Front national. "Une première brique pour la réconciliation des droites" avait-il lancé. Mais ce lundi matin, sur RTL, la première vice-présidente du parti Les Républicains, Virginie Calmels, s’est montrée fermement opposée à ce rapprochement.

