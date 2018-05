Viols et agressions sexuelles : le prix Nobel de littérature ne sera pas décerné en 2018

Suite aux accusations de viols et de harcèlement sexuel contre Jean-Claude Arnault, le mari d'une membre de l'académie de Suède, qui désigne chaque année le lauréat, la fondation Nobel a annoncé ce vendredi 4 mai qu'il n'y aura pas de prix Nobel de littérature en 2018. "Le prix Nobel 2018 de littérature sera désigné et annoncé en même temps que le lauréat 2019", a précisé l'académie de Suède dans un communiqué. Les autres prix Nobel ne seront pas affectés. Selon la fondation Nobel, la désignation d'un lauréat peut être reportée quand l'institution qui le choisit est dans une situation "si compliquée que la décision sur le prix ne sera pas perçue comme crédible".

Ce n’est pas la première fois que le prix Nobel de littérature ne sera pas décerné. En effet, depuis 1901, il a été annulé à sept fois et reporté cinq.

18 femmes témoignent

Jean-Claude Arnault, photographe français et mari de la poétesse Katarina Frostenson, est accusé de viols, d'agressions sexuelles ou de harcèlement sexuel par 18 femmes. Ces dernières ont rompu leur silence dans les colonnes du quotidien suédois Dagens Nyheter. De son côté la BBC a affirmé que plusieurs des victimes auraient été agressées dans des lieux appartenant à l'académie suédoise.

Au début de ces révélations, les académiciens en exercice ont tous nié avoir entendu parler de ces agressions, mais, un rapport interne, commandé après les révélations, a bien confirmé que l'académie avait reçu une lettre de dénonciation en 1997, concernant des faits similaires. A l'époque, elle n'avait pris "aucune mesure". L'académie a donc rompu ses liens avec Jean-Claude Arnault. Ce dernier "bénéficiait notamment de généreuses subventions de l'institution pour un lieu d'exposition et de performances qu'il dirigeait à Stockholm, fermé depuis", explique franceinfo. "Des subventions qui violaient les règles de l'académie sur les conflits d'intérêts, puisque l'épouse académicienne du photographe possédait elle-même la moitié des parts du lieu", ajoute le média.

Des démissions parmi les membres de l'académie

Mi-mars, une partie de l'enquête préliminaire ouverte contre Jean-Claude Arnault avait été classée sans suite pour cause de prescription ou faute de preuves (il s'agit de viols et d'agressions présumés commis en 2013 et 2015). "Les faits non encore classés n'ont pas été divulgués", révèle franceinfo. En outre, dans le cadre d'une enquête interne, Jean-Claude Arnault a également été accusé d'être responsable de fuites des noms de lauréats du Nobel de littérature dans les médias.

Suite à cette affaire, six des 18 membres de l'académie suédoise ont quitté leur siège. Parmi eux, la secrétaire perpétuelle, Sara Danius, qui demandait le départ de l'épouse du photographe, Katarina Frostenson. Mais cette exclusion a été rejetée par les académiciens lors d'un vote. Finalement, celle-ci a tout de même décidé de se mettre en retrait. In fine, il ne reste plus que 11 membres actifs au sein de l'académie suédoise. Or, il en faudrait 12 pour, notamment, voter la désignation de nouveaux membres.