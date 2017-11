Violent séisme en Irak et en Iran : au moins 344morts et plus de 4000 blessés

Un tremblement de terre de magnitude 7,3 a frappé le nord-est de l’Irak et des régions frontaliers en Iran et en Turquie dimanche 12 novembre au soir. Au moins 344 personnes sont mortes et plus de 4000 ont été blessées. Ce bilan pourrait encore augmenter, selon les autorités. Pour l'heure, seul l'Iran a annoncé un bilan officiel provisoire, qui n'a cessé d'augmenter au fil des heures. En Irak, où se situait l'épicentre du séisme, les responsables locaux ne parlent pour l'instant que de six morts.

Un séisme suivi de nombreuses secousses

Selon le site internet de l'Institut de géophysique de l'Université de Téhéran, le séisme a été suivi de nombreuses autres secousses pendant la nuit, dont au moins trois supérieures à 4,3 sur l'échelle de Richter. Les médias publics ont appelé la population au calme. «La situation est sous contrôle dans les zones frappées par le séisme», a assuré la télévision d'État. Certaines zones des deux pays sont privées d'électricité en raison du séisme.

En 2003, une secousse avait anéanti la ville historique de Bam en Iran, dans la province de Kerman. A l’époque, au moins 31.000 personnes avaient été tuées. En avril 2013, l'Iran avait subi à quelques jours d'intervalle deux séismes de magnitude 6,4 puis 7,7, la plus forte secousse depuis 1957 dans ce pays.