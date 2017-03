Violences en Seine-Saint-Denis : le gouvernement sous le feu des critiques

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Dans un communiqué, Bernard Cazeneuve s'est défendu, tout en accusant le FN d'"exploiter" cet incident "à des fins électorales". "Ils n'ont comme objectif ni la justice ni l'ordre, mais au contraire de provoquer et d'entretenir le désordre, ils ne rendent pas service à notre pays". Le chef du gouvernement a insisté sur la "fermeté totale" dont l'exécutif fait selon lui preuve "à l'égard de ceux qui s'en prennent à l'ordre public".

Une position également partagée par François Fillon. Le candidat LR a indiqué dans une déclaration vidéo que "cette situation n'est pas tolérable. Moi je ne la tolérerai pas! Les policiers, les gendarmes, les enseignants doivent être mieux soutenus". Il a également réclamé la "responsabilisation des parents" via notamment "la suspension des aides sociales".

Ce mercredi, la droite et l'extrême droite sont montées au créneau pour condamner la gestion de ces débordements liés à l'"affaire Théo". Dans un communiqué, Marine Le Pen a ainsi accusé Bernard Cazeneuve d'être "sans doute trop occupé à faire campagne contre (sa) candidature pour se soucier de ce qui se produit dans le pays!". Elle a appellé à "restaurer l'ordre républicain et reconquérir les territoires perdus de la République". Marine Le Pen préconise la "responsabilisation des parents par la suppression du versement des aides sociales aux parents de mineurs récidivistes".

La tension est montée d'un cran entre le gouvernement et l'opposition, les deux camps s'affrontant ce mercredi à coups de communiqués. Mardi, des heurts très violents sont intervenus en marge d'une manifestation lycéenne à Saint-Denis, à proximité du lycée Suger, où des jeunes s'en sont pris aux policiers. "Il y avait des sauvages partout, tout le monde est devenu fou, il y avait des tirs de mortier, la sécurité était débordée", a décrit un élève sur franceinfo .

