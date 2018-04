Les violences contre les femmes restent très mal prises en charge, selon une étude

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Afghanistan: au moins une centaine de morts et blessés dans une école coranique

Syrie: Plus de 40.000 personnes ont regagné la Ghouta (Moscou)

"Ces comportements, nombreux, ont pour conséquence de décourager les victimes, parfois d’ajouter à la maltraitance déjà subie. Ces dysfonctionnements découragent les victimes d’aller porter plainte et envoient un message d’impunité aux agresseurs" indiquent les auteurs de l’enquête.

D’après l’enquête, dans 91% des cas, il y aurait une mauvaise prise en charge par les forces de l’ordre (police ou gendarmerie). Les statistiques sont édifiantes : un refus de prendre la plainte serait mentionné dans 60% des cas, "la remise en question de l'importance des faits" (53% des cas) et "la culpabilisation de la victime" (42,6% des cas).

Selon plusieurs centaines de témoignages recueillis en mars par le groupe Tumblr «Paye ta police» et le collectif féministe « Le groupe F », de gros problèmes existeraient dans la prise en charge des femmes qui se rendent dans les commissariats et gendarmeries pour dénoncer des violences. « Débrouillez-vous avec vos scènes de ménage à la con » ou encore « Victime de revenge porn, j’ai eu droit à une petite tape sur l’épaule : 'allez tentez de vous reconstruire'. Pas de plainte" : les témoignages listés font froid dans le dos.

