Violences à Bobigny, Campagne de Fillon… : les réactions de la matinée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Pakistan : au moins 10 morts et 71 blessés dans un attentat à Lahore

Jean-Frédéric Poisson : "Il reste un doute, non pas sur le projet mais sur la personne" affirme l'ex-candidat à la primaire qui souligne, sur FranceInfo, avoir été "surpris" par les révélations du Canard Enchainé. Une décision de justice "lèvera un certain nombre de doutes."

Hervé Mariton : "La campagne de François Fillon repart de l'avant" assure l'ex-candidat à la primaire sur Itélé. "Il y a une dynamique plus forte (…) et le travail collectif qui est en train de se finaliser."

Christian Estrosi : "C’est vrai qu’il y a un profond malaise, il y a des électeurs qui nous quittent tous les jours et je les entends. Je sens la colère qui gronde, à l'égard de toute la politique." Lui aussi est revenu sur les violences à Bobigny.

