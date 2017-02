Violences à Bobigny : Benoît Hamon estime que Marine Le Pen "jette de l'huile sur le feu"

Les débordements en banlieue parisienne font beaucoup parler les responsables politiques. Samedi après-midi, de violents incidents ont éclaté en marge du rassemblement organisé à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, en soutien à Théo, victime d'un viol présumé lors d'une interpellation le 2 février. Marine Le Pen avait réagi en jugeant que ces violences étaient "la conséquence du laxisme qui diffuse dans la société française, qui est la responsabilité des politiques qui nous ont gouvernés pendant des années". La présidente du FN avait alors réclamé "un sacré tour de vis" pour "redonner aux policiers les moyens de leur action".

Des déclarations qui ont été peu appréciées par Benoît Hamon.

"Une fois encore, elle jette de l'huile sur le feu", a condamné le candidat du parti socialiste à la présidentielle dans un communiqué. "Une fois encore elle provoque le désordre, elle encourage les violences par son discours de haine et ses indignations sélectives". Le député des Yvelines dénonce des agissements "inacceptables" et rappelle que "nul sentiment d'injustice, aussi fort soit-il, ne peut justifier d'agresser des fonctionnaires de police, d'incendier des voitures et de dégrader des biens publics".

Concernant les questions relatives aux patrouilles de police, l'ancien ministre de l'Education a rappelé qu'il "est favorable à la pratique d'un récépissé lors de tout contrôle d'identité", et souhaite mettre à la disposition "par patrouille d'une caméra portative garantissant les bonnes conditions des interventions".