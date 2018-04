Les enseignants exercent leur droit de retrait, les élèves manifestent au lycée de Stains après des violences

Des incidents de plus en plus fréquents et de plus en plus violents se déroulent aux abords du lycée Maurice Utrillo de Stains (Seine-Saint-Denis). Les enseignants ont exercé leur droit de retrait afin d'alerter les services de l'académie de Créteil. Réponse du rectorat : un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation ce vendredi après-midi. Solution des élèves : ne plus aller en cours et organiser des manifestations spontanées dans l'établissement;

Si ces affrontements sont ceux de bandes rivales et ne concernent qu'une minorité d'élèves, elles n'en demeurent pas moins extrêmement violentes.

Début mars, un élève a été grièvement blessé à la tête après une attaque au marteau, des machettes ont circulé et on a entendu trois tirs d'une arme à plomb selon la conseillère principale d'éducation, Nadia Marzouk, interrogée par France Info.