Viol ou atteinte sexuelle : un article 2 qui fait beaucoup de bruit

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Volkswagen boycotte le Mondial de l'Automobile, et il n'est pas seul

Attention, la saison des tiques commence et il y en a peut-être dans votre jardin

Universités: 600 manifestants à Paris contre les "facs d'élite et les facs poubelles"

Cohn-Bendit et Goupil, deux figures de mai 68 dans la France de Macron

En savoir plus

En cas d'incapacité de la part de la victime à prouver qu'elle a subi cet acte sous la "contrainte morale" ou physique, par menace ou "surprise", l'acte est qualifié non pas de viol mais d'atteinte sexuelle. C'est le conseil d'État qui avait demandé cette rectification, jugeant anormal qu'on condamne pour viol sans prouver les conditions de contrainte ou de "surprise" - nouvelle notion assez floue juridiquement – propres à un viol.

Dans la nuit du 15 au 16 mai, le projet de loi porté par Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes a été voté, malgré beaucoup de critiques. Mais l'opposition de gauche ne décolère pas au petit matin : l'article 2 doit, selon elle, être rapidement supprimé, parce que le viol y est "rétrogradé de crime à simple délit", selon les mots de Benoit Hamon. Une pétition, lancée par l'actrice Karin Viard tente de pousser le gouvernement à une volte-face.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres