Vincent Bolloré placé en garde à vue

Les dernières semaines, Vincent Bolloré avait quitté la présidence du conseil de surveillance de Canal+ et de Vivendi.

Les magistrats soupçonneraient les dirigeants du groupe d’avoir facilité l’arrivée au pouvoir de dirigeants africains, via leur filiale de communication Havas. Toujours selon Le Monde, plusieurs autres cadres du groupe étaient eux aussi en garde à vue ce mardi : le directeur général du groupe Bolloré, Gilles Alix, et Jean-Philippe Dorent, responsable du pôle international de l’agence de communication Havas.

D'après des informations du Monde, Vincent Bolloré a été placé en garde à vue ce mardi dans le cadre d’une information judiciaire ouverte notamment pour « corruption d’agents publics étrangers » et portant sur les conditions d’obtention en 2010 de deux des seize terminaux à conteneurs opérés par le groupe Bolloré sur le continent africain.

