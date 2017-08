Vin : Les vendanges les plus faibles depuis la guerre ?

Le millésime 2017 s'annonce couteux. Les raisins sont excellents mais la production sera particulièrement faible. C'est ce qu'il ressort du dernier rapport du bureau statistique du ministère de l'Agriculture. La récolte française de 2017 devrait s'établir à 37,2 millions d'hectolitres, en baisse de 18 % par rapport à celle de 2016, soit des récoltes "historiquement basses et inférieures à celle de 1991, concernée par un gel sévère" souligne le ministère.

"Je crains que malheureusement nous soyons en dessous des 37 millions d'hectolitres c'est-à-dire la récolte la plus petite depuis 1945" s'alarme, auprès du Figaro, Jérôme Despey, viticulteur dans l'Hérault et président du conseil spécialisé vin FranceAgriMer.

C'est dans le sud-ouest et notamment dans la région de Bordeaux que la météo a le plus impacté les récoltes. Reste que les raisins restant promettent une excellence qualité. Et donc des prix en hausse…