Vin : la cuvée 2018 est abondante !

C'est une forte hausse que devrait connaître la production de vin en France en 2018. On estime la production à 46,1 millions d'hectolitres, soit une hausse de 25% par rapport à l'annnée précédente. 2017 avait aussi été marqué par un gel tardif et du mildiou qui avait énormément abimé les vignes et réduit la production.

La canicule n'aura donc pas joué un rôle néfaste sur la production. Elle aura au contraire ralenti la progression du mildiou et entrainé des vendanges précoces en Bourgogne, Beaujolais, Alsace et Champagne. Les seules régions à avoir beaucoup souffert sont le Languedoc, la Corse et tout le bassin provençal, et cela se traduit pour elle par une production en baisse. A l'opposé, en Champagne on atteint des records, avec +39% de production. Le Bordelais a été touché par le mildiou, surtout les merlots, mais la production sera au rendez-vous.

Reste à savoir si l'année, au-delà de l'abondance, saura atteindre des sommets et records pour nos palais exigents !