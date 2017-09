Villejuif : de l'explosif TATP prêt à l'emploi retrouvé dans le laboratoire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

US Open: Pliskova éliminée, Muguruza nouvelle N.1 mondiale

Muguruza nouvelle no 1 mondiale

EN DIRECT. Irma : Macron parle d'un "bilan dur et cruel" à venir avec des "victimes"

On apprend que les enquêteurs auraient été alerté par une personne qui travaillait dans l'immeuble et qui avait trouvé suspect de voir certains produits être acheminés dans l'appartement.

Deux personnes ont été arrêtées par les forces de police. Les enquêteurs ont trouvé des bonbonnes de gaz et du fil électrique, soit des composants assez classiques pour fabriquer une bombe artisanale.

La section antiterroriste du parquet de Paris et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ont été saisies de l'enquête.

Une intervention antiterroriste a débuté en début d'après-midi à Villejuif (Val-de-Marne), selon RTL. Une opération de déminage est en cours et des "éléments pouvant entrer dans la composition d'explosifs de type TATP ont été découverts" dans un appartement de la ville, explique la radio. Pour rappel, le TATP est l'explosif fabriqué et utilisé par les terroristes, notamment ceux du 13-novembre.

