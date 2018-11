Vietnam : Edouard Philippe entame une importante visite diplomatique, stratégique et commerciale de trois jours

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Brésil: une première semaine active et confuse pour Bolsonaro

Fondations et associations lancent un appel pour "dénoncer les excès" de la chasse

Pour son déplacement, Edouard Philippe est accompagné des ministres Agnès Buzyn (Santé), Gérald Darmanin (Comptes Publics) et du secrétaire d'Etat Mounir Mahjoubi. Une délégation d'une quarantaine de personnalités dans de nombreux domaines est également prévue.

Une cérémonie de signatures d'accords est prévue vendredi après-midi entre Édouard Philippe et son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc, avant un entretien avec le président Nguyen Phu Trong.

"Le but de cette visite sera de concrétiser des accords commerciaux", même s'ils ne seront pas tous "fermes". L'aéronautique, les biens de consommation ou encore l'agroalimentaire seraient concernés.

D'après Matignon, "c'est un des pays dont on a fait notre priorité". La France souhaite davantage "positionner ses entreprises" au Vietnam.

Le pays communiste est devenu une puissance émergente de 95 millions d'habitants et qui affiche des taux de croissance de près de 7 %.

"Pour aller ensemble avec un pays, il faut regarder le passé de manière confiante et être en paix avec ce passé, même s'il peut être douloureux", selon Matignon.

Le dernier et seul passage d'un haut responsable français sur les lieux de la lourde défaite de l'armée coloniale remonte à février 1993. Le président Mitterrand était alors venu se recueillir.

