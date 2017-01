Vie privée : amendes pour les sites de rencontre Meetic et Attractive World

Tout ça pour une case. Les sites de rencontre Meetic et Attractive World écopent d'amendes de 20 000 et 10 000 euros respectivement de la Commission nationale informatique et libertés. En cause, les sites offraient une seule case à cocher pour attester de sa majorité, du traitement des données sensibles (relatives notamment à l'orientation sexuelle), et pour accepter les conditions générales d'utilisation. Ce qui n'a pas plu à l'autorité administrative.

Les deux sites avaient d'abord argué du fait que, du fait même de l'objet des sites, "les personnes ont conscience et sont informées que les données qu’elles fournissent sont nécessaires pour la fourniture du service auxquelles elles souscrivent", avant de demander des délais pour se mettre en conformité. Délais trop longs pour la Cnil, qui a décidé de sanctionner même si les sites se sont finalement mis en conformité, arguant "de la nécessité de sensibiliser les internautes et les responsables de traitements quant à leurs droits et obligations respectifs".