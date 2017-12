La vie des Juifs en Allemagne est "menacée" et seulement possible sous protection policière, selon une représentante du culte

La sonnette d'alarme est tirée par Charlotte Knobloch, ancienne présidente du Conseil central des Juifs en Allemagne, et maintenant Présidente de la Communauté juive de Munich et de HauteBavière. Dans le journal Heilbronner Stimme, elle explique que l'antisémitisme explose en Allemagne. Le harcèlement en ligne et les agressions physiques sont désormais "courantes" dans le pays, dit-elle.

Elle cite plusieurs incidents récents, comme la destruction d'un menorah (chandelier à sept branches) dans la ville de Heilbronn, où l'annulation d'une cérémonie d'allumage de la ménorah de Hanouka, à Mülheim, à cause des risques pour la sécurité des fidèles.

"La vie religieuse juive ne peut avoir s'exercer en public que sous protection policière et avec les plus strictes mesures de précaution, ou elle doit être annulée pour des raisons de sécurité", témoigne-t-elle.

Ces propos arrivent deux semaines après la proposition du ministre fédéral de l'Intérieur, Thomas de Maizière, de nommer un commissaire à l’antisémitisme au sein du nouveau gouvernement allemand. "L’antisémitisme ne doit jamais reprendre le dessus en Allemagne", a dit Thomas de Maizière, mi décembre, après avoir déploré une hausse en Allemagne de "propos désobligeants, de plaisanteries inappropriées et de comportements discriminatoires à l’encontre de nos citoyens juifs".

Les responsabels de cette montée de l'antisémitisme ne sont bien entendu jamais cités, mais ce débat agite l'Allemagne depuis des incidents consécutifs à la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Des drapeaux israéliens avaient notamment été brûlés lors d'une manifestation à Berlin.