La victoire des Bleus ne booste pas la popularité d'Emmanuel Macron

D'après un sondage Odoxa pour le Figaro et France Info, la victoire des Bleus au Mondial 2018 ne profiterait pas à Emmanuel Macron.

Contrairement à Jacques Chirac en 1998 -qui n'était aux "manettes" puisqu'il s'agissait d'une période de cohabitation- dont la popularité avait bondi de 7 points en un mois, celle d'Emmanuel Macron ne bouge pas. Pire, elle baisse de deux points par rapport au baromètre Odoxa pour la Presse régionale du 26 juin dernier.

A la question "Trouvez-vous qu'Emmanuel Macron est un bon président?", 61% des personnes interrogées ont répondu "non". En cause, un "président-premier ministre" qui d'après Gaël Sliman -Président d'Odoxa- est "attendu sur l'emploi, la croissance et le pouvoir d'achat", jugé sur des "critères froids et pragmatiques". Ainsi, il ne profite pas aussi facilement du capital sympathie que peut amener une victoire à la Coupe du Monde. Et si ses tweets de remerciement et ses encouragements aux bleus étaient appréciés, pour Valérie Reille Soult -présidente de Denstu Consulting- quelques uns y voient plus une «approche politique et présidentielle (..), une récupération de la victoire par le président qu'un réel soutient dénué de tout intérêt.

A contrario, le même sondage montre que le moral des français, lui, est en forte hausse. 62% des personnes se disent optimistes au regard de leur avenir (ilsn'étaient que 41% il y a six mois), 82% d'entre-elles estiment que l’événement sportif aura une influence positive sur le sentiment de fierté nationale et 74% y voient même un bonne nouvelle pour l'image de la France dans le monde.