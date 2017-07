"Je veux juste rentrer chez moi" lance à plusieurs médias l'ado allemande qui avait rejoint l'Etat islamique

Elle souhaite oublier et "rejoindre sa famille". Partie rejoindre l'Etat islamique il y a un an, Linda W., une jeune Allemande de 16 ans, a été arrêtée la semaine dernière à Mossoul par l’armée irakienne. Tombée amoureuse d'un djihadiste sur les réseaux sociaux, la jeune femme s'était radicalisée en silence, sans éveiller les soupçons de sa famille. Un soir de juillet 2016, elle déclare partir dormir chez une amie, mais prend en réalité un avion pour Istanbul et rejoint la Syrie. Sur place, l'adolescente s'est mariée avec un membre de l'Etat islamique, décédé au combat quelques mois plus tard.

Depuis l'infirmerie de sa geôle - où les djihadistes capturés sont emprisonnés, interrogés et soignés, sous haute protection militaire - elle a accepté de se confier à plusieurs médias de son pays natal. "J’en ai assez de la guerre, de toutes ces armes, de ce bruit" a-t-elle expliqué. "Je veux juste rentrer chez moi dans ma famille."

Selon les journalistes qui l'ont contactée, la jeune Allemande aurait été blessée par balles à la cuisse et au genou lors d'une attaque par un hélicoptère, mais elle irait "bien". Désormais, l'adolescente a expliqué qu'elle voulait coopérer avec les autorités et qu'elle souhaitait être extradée vers l’Allemagne. Mais encore faut-il que la justice irakienne la laisse partir. En Irak ou en Allemagne, la jeune femme risque d'être condamnée à plusieurs années de prison.