Vers un service national obligatoire d'un mois pour les jeunes de 16 ans ?

Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le retour d'un service national obligatoire se profile. Il pourrait s'agir d'un service national obligatoire d'un mois, pour les jeunes d'une certaine classe d'âge, à partir de 16 ans, dont une partie en internat, selon le rapport remis jeudi à l'Elysée du groupe de travail chargé de définir les contours de ce futur service national universel (SNU).

Présidé par le général Daniel Ménaouine, le groupe de travail plaide, avant toute décision, pour une consultation de la jeunesse. Complexe, cette réforme nécessite en outre "un pilote au sein du gouvernement ou à un niveau interministériel", souligne par ailleurs une source parlementaire au JDD.

Mais les candidats ne se bousculent pas au portillon.

Les arbitrages présidentiels sur le sujet devraient être connus "courant mai".

Mi-février, le Président avait réaffirmé son souhait d'un service "universel" et "obligatoire", d'une durée d'un trimestre environ, concernant entre 600.000 et 800.000 jeunes par an.