Vers un "rassemblement" du Modem et de l'UDI ?

Le président du MoDem François Bayrou s'est dit "prêt à examiner toutes les possibilités de rassemblement" de son parti avec l'UDI, dimanche lors de l'université de rentrée du MoDem à Guidel (Morbihan).

Il réagissait ainsi à la déclaration du président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde, qui a estimé dans le Journal du Dimanche que l'alliance avec LR "n'est plus une obligation". "La recomposition politique en cours nous rend désormais libres de toute entrave et de toute alliance. Libres de toutes nos positions, que ce soit vis-à-vis du gouvernement ou de toute formation politique", a déclaré Jean-Christophe Lagarde dans le journal dominical. "Nous sommes désormais libres de toute alliance. Ce que je veux construire à partir de l'UDI, c'est une force politique qui ne sera plus jamais supplétive des Républicains. Cette page avec LR est tournée.

Mais je refuse tout autant d'être un laudateur zélé du pouvoir !", a-t-il insisté.

M. Lagarde "a dit 'le lien avec LR, c'est fini, c'est derrière nous'. Il a dit: 'plus jamais nous ne serons des supplétifs'. La mission qui est la mienne est de saisir les balles au bond. Il faut accepter de saisir les occasions", a réagi François Bayrou.

"Si vraiment la déclaration est fondée, si vraiment il a décidé qu'ils ne seraient plus des supplétifs contrairement au choix qu'il a fait de manière continue pendant des années et des années, si vraiment il a décidé de se mettre en marche lui aussi sur la route de l'indépendance, alors il faut que nous en tirions des conclusions", a-t-il ajouté.