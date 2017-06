Vers un groupe "progressiste" de gauche à l'Assemblée avec Manuel Valls ?

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Sport Steve Darcis écarte Denis Istomin et valide son ticket pour le 2e tour Steve Darcis (ATP 58) s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de tennis d'Antalya, disputé sur gazon et doté de 439.005 dollars, dimanche en Turquie.

GP d'Azerbaïdjan: grosse montée de tension entre Vettel et Hamilton dans une course folle

Ce "pôle progressiste" se veut être "le troisième pilier de cette majorité, avec la République en marche, le MoDem au centre droit et nous au centre gauche", précise Olivier Falorni. "Sans toutefois signer de chèque en blanc au gouvernement", promet-il.

Manuel Valls pourrait siéger dans ce groupe, note le Parisien, mais il n'est pas prévu qu'il devienne un "pôle vallsiste". "Valls n'exige rien et encore moins la présidence. Ce qu'il veut, c'est seulement pouvoir s'affilier à un groupe et siéger dans une commission, de préférence celles des lois ou de la défense", précise un député.

L'ex-EELV François-Michel Lambert (Bouches-du-Rhône) et la présidente du Parti radical de gauche, Sylvia Pinel (Tarn-et-Garonne) sont aussi de la partie.

"Je suis confiant car nous avons déjà réuni un peu plus d'une vingtaine de députés", affirme Olivier Falorni, député divers gauche de Charente-Maritime, à l'origine de cette initiative.

D'après le Parisien, plusieurs députés souhaitent créer un "pôle progressiste", qui se situerait entre le Parti socialiste et La République en marche et serait composé de plusieurs familles du centre gauche.

