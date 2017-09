Vers un Brexit à 20 milliards d'euros ?

On a connu des divorces moins chers. Celui entre le Royaume-Uni et l’Europe pourrait coûter la bagatelle de 20 milliards d’euros selon le quotidien financier « Financial Times » qui rapporte que ce chiffre aurait été donné par Olly Robbins, conseiller de Theresa May à ses homologues européens.

L’annonce devrait logiquement se confirmer vendredi lors du discours que tiendra Theresa May à Florence. Ce chiffre avancé de 20 milliards serait une première.

En effet le Royaume-Uni n’a pas encore avancé de chiffre pour boucler les comptes avant son départ de l’Union européenne prévu le 29 mars 2019, attendant officiellement que l’Europe fasse le premier pas.

Une ardoise qui ne devrait pas contenter Bruxelles qui a confié à l’AFP que la facture avoisinera plutôt les 60 voir 100 milliards d’euros.

La dernière contribution de Londres au budget de l’UE s’était montée à 10,75 milliards d’euros selon des documents de la Commission européenne et du Parlement. La somme avancée par le Financial Times pourrait alors être seulement celle due par les Britanniques pour aplanir les dettes de leur engagement envers le budget de l’Union européenne. Un diplomate de haut rang l’assure au « FT » : « ce versement n’effacerait pas l’ardoise ».