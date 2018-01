La véritable raison de la candidature de Stéphane Le Foll au PS

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Une mère mise en examen et écrouée après la mort de son bébé

Naf Naf racheté par le groupe chinois La Chapelle Fashion Co.

Manifestations en Tunisie: 200 arrestations et des dizaines de blessés

Royaume-Uni: avec Pink Floyd et McCartney, le combat pour sauver les scènes de musique

Nabilla, l'Autorité des marchés financiers et le bitcoin

Joan Barreda (Honda) remporte la 5e étape et se rapproche de la tête

En savoir plus

Pour un responsable du PS, il s'agit d'une décision "pathétique". Cité par le quotidien, il rappelle qu'Olivier Faure et Stéphane Le Foll "sont dans une rivalité personnelle alors qu'il n'y a pas un papier à cigarette entre eux idéologiquement". "C'est inconcevable qu'au sein de l'axe central du parti il y ait deux candidatures. Ça veut dire qu'on donne les clés du parti à l'aile gauche!", regrette-t-il.

"Personne ne veut de toi", aurait lancé Olivier Faure à Stéphane Le Foll, lui reprochant d'être "le symbole de l'ancienne génération, très marqué par Hollande", d'après un proche des deux hommes cité par Le Figaro. "C'est ce qu'on verra !", aurait alors rétorqué Stéphane Le Foll. Deux jours plus tard, il a annoncé sa candidature dans les pages du journal régional Le Maine Libre. C''est cette conversation animée qui serait donc à l'origine de l'annonce soudaine de l'ancien ministre de l'Agriculture, estime Le Figaro.

Après le renoncement de Najat Vallaud-Belkacem de se porter candidate pour succéder à Jean-Christophe Cambadélis, la guerre pour le poste de premier secrétaire du Parti socialiste est ouverte. Alors qu'une candidature commune devait être annoncée lors du prochain congrès du parti au mois d'avril, Stéphane Le Foll et Olivier Faure ont fait part de leur intention de briguer le poste. Le Figaro dévoile la raison de la candidature de l'Ancien ministre de l'Agriculture. Au cœur de cette décision serait une dispute téléphonique du 7 janvier entre les deux hommes, indique le quotidien.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres