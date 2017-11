Verdun : deux hommes pénètrent dans un couvent et exhortent les sœurs à se convertir à l'Islam

"Ils se sont présentés comme des annonciateurs et leur ont dit : si vous ne vous convertissez pas, vous irez en enfer", raconte Mgr Gusching, évêque de Verdun, dans L'Est Républicain. Vendredi 10 novembre, vers 17h, au moment de l’office de Vêpres, deux individus d’une trentaine d’années, barbus et vêtus normalement, ont pénétré dans le Carmel de Verdun.

Ils "aurait rédigé les mots 'Allah Akbar' sur le livre d’or de l’église"

"Ils sont rentrés, une sœur les a accueillis et elle a discuté avec eux. Ils lui ont demandé s’ils pouvaient aller dans la chapelle. Elle a dit oui", explique encore Mgr Gusching, qui a récemment rendu visite à la communauté religieuse de Verdun forte de dix sœurs. Une fois dans la chapelle, les deux individus "ont prié en arabe pendant les Vêpres", ajoute-t-il. "Ils se sont présentés comme des annonciateurs et leur ont dit : si vous ne vous convertissez pas, vous irez en enfer". Finalement, ils sont repartis, "en remerciant la sœur pour son accueil", précise l’évêque.

Dans un communiqué, Guillaume Dupont, procureur de la République de Verdun indiquait qu’à l’issue de l’office, l’un des deux hommes "aurait rédigé les mots 'Allah Akbar' sur le livre d’or de l’église". "Aucune violence physique n’a été perpétrée à l’encontre des sœurs présentes. Et aucun lien avec le terrorisme islamiste n’a été démontré", ajoute de son côté L'Est-Républicain. "À la suite d’un signalement effectué par un prêtre diocésain", une "enquête a été diligentée par le commissariat de Verdun", selon le parquet, cité par le quotidien régional.

Les deux individus encourent une peine de trois ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende

Le lendemain des faits, les deux hommes ont été interpellés à Verdun et placés en garde à vue. "À l’issue de celle-ci, ils ont été déférés devant le procureur de la République de Verdun, le 13 novembre, puis placés sous contrôle judiciaire par le Juge des libertés et de la détention", indique le procureur Guillaume Dupont. Et d'ajouter : "Ils sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Verdun pour être jugés à l’audience du 28 avril 2018 à 8 h 45 du chef de violences volontaires aggravées (sans incapacité totale de travail et en réunion)".

Dans ce cas, il s'agit de violences psychologiques. "Les deux individus encourent une peine de trois ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende", précise L'Est-Républicains. Quant aux carmélites, elles sont "plutôt confiantes mais très touchées par cet événement", selon Mgr. Gusching, qui "remercie les services de police pour leur belle réactivité".