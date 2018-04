Verdict judiciaire pour la filière de Lunel

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

16h10 SNCF: plusieurs caisses de grève, mais des modalités et objectifs différents AFP

Au procès de la filière jihadiste de Lunel, une relaxe et jusqu'à sept ans de prison

Le chef de l'Etat se rendra à Berlin le 19 avril pour rencontrer la chancelière allemande et échanger sur les grands chantiers européens. 15h39

Au procès de la filière jihadiste de Lunel, une relaxe et jusqu'à sept ans de prison

Au procès de la filière jihadiste de Lunel, une relaxe et jusqu'à sept ans de prison

En savoir plus

Ils ont été mis en cause pour leurs discours et la diffusion de la propagande du groupe djihadiste de l'Etat islamique.

Le tribunal correctionnel de Paris a considéré que deux d'entre eux avaient encouragé les départs en Syrie. Ces deux hommes, Hamza Mosli et Jawad Salih, viennent donc d'être condamnés respectivement à sept et cinq ans d'emprisonnement.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres