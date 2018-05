Vente de HLM : des élus macronistes accusés de vouloir transformer Paris "en ghetto de riches"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

13h47 Plus de six vacanciers sur dix (63%) ont pris l'avion l'an dernier pour profiter de leurs congés, alors qu'ils n'étaient que 58% dans ce cas en ...

Des milliers de manifestants à Paris et dans d'autres villes pour "la fête à Macron"

De son côté, Danielle Simonnet, élu de la France Insoumise, a condamné un "non-sens complet quand on sait que 200.000 demandes de logement social sont en attente" dans la capitale. "Vous voulez sacraliser Paris en ghettos de riches".

A peine commencé, le débat est débat bien animé. Lors du conseil de Paris vendredi, des élus macronistes ont proposé de vendre des HLM à leurs occupants. "Nous ne proposons de vendre que 2 000 logements par an, sur cinq ans, afin de permettre à des Parisiens aux revenus médians de devenir propriétaires, a indiqué Jérôme Dubus, conseiller (La République en marche) de Paris. Comme le rappelle Le Monde, les élus macronistes anticipent les dispositions de la loi évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres