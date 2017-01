Venise : un migrant s'est noyé, personne n'est venu l'aider

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Je ne veux pas accuser qui que ce soit, mais peut-être que quelque chose de plus aurait pu être fait pour le sauver", assure au journal Corriere del Veneto, le directeur local de la Société nationale de sauvetage Dino Basso. Selon lui, avec une eau à 5°C, il ne sert à rien de jeter des bouées, car le froid paralyse celui qui est en train de se noyer.

Une enquête ouverte et un hommage prévue

Deux bouées de sauvetage seront tout de même lancées vers Pateh Sabally, lequel tente de s'en approcher mais ne les attrape pas. Les secours arriveront trop tard. Les médias italiens assurent qu'il s'agit d'un suicide. Originaire de Gambie, il avait fui son pays et avait un titre de réfugié depuis deux ans en Italie. Selon les médias, il venait tout juste d'arriver à Venise.

Dimanche 22 janvier, un Gambien de 22 ans, Pateh Sabally, s'est jeté dans le Grand Canal, à Venise. Sous les yeux de centaines de passants, il s'est noyé sans que personne ne lui vienne en aide. Pourtant, il y avait des bateaux de transport en commun sur l'eau… La scène est d'autant plus tragique, puisqu'elle a été filmée par les touristes, qui proféraient même des insultes racistes envers le jeune migrant ("C’est une merde", "rentre chez toi", "laissez-le mourir !"). Ces images ont été publiées par la suite sur les réseaux sociaux.

