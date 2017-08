Venezuela : pour Mélenchon, "l'impérialisme américain" est le principal responsable "du mal"

Critiqué depuis plusieurs mois pour son silence sur la crise au Venezuela, le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a profité des journées d'été du parti, à Marseille, pour faire part de son sentiment sur le sujet. En introduction d’une conférence de Rafael Correa, l’ex-président de l’Equateur, Jean-Luc Mélenchon a expliqué : "Nous ne perdrons notre temps à jeter des pierres à nos amis, dont nous savons qu’ils ne sont pas parfait, car nous mêmes ne le sommes pas."

"Quelque erreur que fassent nos amis, ne perdons pas de vue que le principal responsable du mal, du désordre et des tentatives de guerre civile, c’est l’impérialisme américain”, a ajouté Jean-Luc Mélenchon à propos de l'ensemble des pays d'Amérique latine, réclamant "le respect à l'égard de ceux qui vivent à proximité d'un empire agressif (...), violent".

Alors que l’Union européenne, la France et même le Parti socialiste ont condamné les violences au Venezuela, qui ont fait plus de 140 morts depuis le début de la crise, Jean-Luc Mélenchon ne veut donc pas prendre explicitement parti pour ou contre Maduro, mais préfère dénoncer l’interventionnisme américain.

Raquel Garrido, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle, précise que la position du mouvement "c'est d'être très méfiant et de ne pas répondre aux injonctions de critiquer, ça fait dix ans que ça dure. Les questions internationales divisent la gauche et l'extrême gauche depuis toujours, nous, on est inclusifs, nous ne voulons pas abuser de notre position de porte-parole pour imposer une idée".