Venezuela : Nicolas Maduro victime d'une tentative d'attentat avec un drone chargé d'explosifs

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a a échappé à un attentat alors qu'il prononçait un discours pour le 81e anniversaire de la Garde nationale bolivarienne, samedi. Il a accusé son homologue colombien Juan Manuel Santos d'être responsable de cette attaque, commise selon les autorités vénézuéliennes avec des drones chargés d'explosifs.

Nicolas Maduro était en plein discours, sur une estrade installée dans une avenue de Caracas, entouré de son épouse, Cilia Flores, du ministre de la Défense, Vladimir Padrino Lopez, du procureur général, Tarek William Saab et de représentants du haut commandement militaire, lors l'attaque a eu lieu. Sur les images retransmises en direct à la télévision, on voit la tribune lever les yeux vers le ciel et les troupes de la garde nationale s'éparpiller en courant vers les côtés de l'avenue, avant que la retransmission ne soit interrompue.

Sept militaires ont été blessés et hospitalisés à la suite de l'attaque. Selon le ministre de la Communication, "une charge explosive (...) a détoné à proximité de l'estrade présidentielle" et d'autres charges ont explosé en plusieurs endroits de la parade militaire.

"Aujourd'hui on a essayé de m'assassiner", a déclaré Nicolas Maduro lors d'une intervention radio-télévisée quelques heures plus tard. "Je n'ai pas de doute que le nom de Juan Manuel Santos est derrière cet attentat", a-t-il assuré, citant son homologue colombien. Le gouvernement colombien a catégoriquement rejeté cette accusation, la qualifiant d'"absurde".

Un groupe rebelle inconnu, qui se dit composé de civils et de militaires a revendiqué l'action, dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. "Il est contraire à l'honneur militaire de maintenir au gouvernement ceux qui ont oublié la Constitution et ont fait de la fonction publique une manière obscène de s'enrichir", dénonce le texte. "Nous ne pouvons pas tolérer que la population soit affamée, que les malades n'aient pas de médicaments, que la monnaie n'ait plus de valeur, que le système éducatif n'enseigne plus rien et ne fasse qu'endoctriner avec le communisme", poursuit le document, signé du "Mouvement national des soldats en chemise".