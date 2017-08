Venezuela : la Constituante s'arroge les pouvoirs du Parlement

Nouvelle étape dans la crise tant économique que démocratique qui frappe le Vénézuela : ce vendredi, l'Assemblée constituante, mise en place à la demande du président socialiste Nicolas Maduro, s'est octroyée par décret les pouvoir du Parlement. Ce dernier, contrôlé par l'opposition, perd ainsi la majorité de ses pouvoirs.

L'Assemblée constituante, composée de 545 membres, a annoncé dans son décret officiel avoir "décidé d'assumer le pouvoir de légiférer sur les sujets visant directement à garantir la préservation de la paix, la sécurité, la souveraineté, le système socio-économique et financier, les biens de l'État et la primauté des droits des Vénézuéliens".

Le décret ajoute que "tous les organes du pouvoir public sont subordonnés à l’Assemblée nationale constituante".

Dans une lettre ouverte, la direction du Parlement a rappelé qu'elle ne reconnaissait pas "l'Assemblée nationale constituante frauduleuse, ses mandats et tous les actes émanant d'elle". Le Parlement "obéit seulement à la Constitution et au peuple. Nous ne reconnaissons pas l’Assemblée constituante, et nous ne nous soumettrons encore moins à elle", a écrit le vice-président du Parlement, Freddy Guevara, sur son compte Twitter.

Dans ce climat de crise, l'ex-procureure générale du Venezuela, Luisa Ortega, une adversaire de Nicolas Maduro, s'est réfugiée vendredi en Colombie. Le 5 août, elle avait été démie de ses fonctions par la Constituante. Après avoir transité par l'île caribéenne d'Aruba, "Madame Ortega est arrivée accompagnée de son mari le député German Ferrer", selon un communiqué des services d'immigration colombiens.