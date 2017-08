Venezuela : Claude Goasguen pointe du doigt la CIA

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Athlétisme: Mekhissi, le bosseur et le battant

10.000 km en 100 jours: le "coureur habité" indien échoue tout près du but

La crise des oeufs contaminés s'étend à la France et au Royaume-Uni

On ne peut pas imaginer que la CIA n'y soit pas pour quelque chose dans ce qui se passe au Venezuela" tranche le député. "Mais de toute évidence la puissance Vénézuélienne, qui est un énorme pays, qui est très riche et qui est très divisé, va attirer certainement les États-Unis. Je crois qu'ils considèrent toujours cette partie de l'Amérique du Sud comme la terre réservée des États-Unis."

Claude Goasguen et les Insoumis, même combat ? Le député Républicain, invité sur France Info, a accusé la Etats-Unis d'ingérence dans les troubles qui secouent le Venezuela. "Ça rappelle un peu le début des incidents au Chili, en espérant que ça ne termine pas pareil" explique-t-il. "Les Américains ont beau dire qu'ils n'y sont pour rien… Le Venezuela étant ce qu'il est: sa proximité avec les États-Unis, sa puissance pétrolière…"

