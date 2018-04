Velib' : la mairie demande le remplacement immédiat de 3000 vélos, l’opposition dénonce "un gigantesque cafouillage"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

FISCALITE «Il n'y aura pas de tour de passe-passe» concernant la taxe d'habitation « L’idée générale du gouvernement et du président est de baisser les impôts », a réaffirmé le ministre des Comptes publics…

Sommet intercoréen : incident diplomatique à cause du dessert ?

La Silicon Valley et les syndicats, le choc des cultures

En savoir plus

L'entreprise Smovengo est confrontée, depuis le 1er janvier, à des difficultés à raccorder au réseau électrique les 670 stations en service, et a décidé de faire fonctionner près de deux-tiers des vélos sur batteries, a expliqué l'adjoint. Problème : le personnel de l’entreprise est grève depuis une semaine. Un mouvement "qui entraîne l'absence de maintenance et fait que la situation s'est aggravée" a affirmé Christophe Najdovski. La cinquantaine de salariés en grève demandent de bénéficier des mêmes avantages sociaux que chez JCDecaux.

La situation est toujours aussi chaotique du côté des Velib' de la ville de Paris. Jeudi 26 avril, la mairie de la capitale a évoqué un "plan d'urgence". Devant la presse, Christophe Najdovski, adjoint EELV aux Transports de la maire PS de Paris Anne Hidalgo, a déploré une "situation qui s'est fortement dégradée" depuis la mi-avril. Il a demandé le remplacement d'ici une semaine – le 3 mai - de 3 000 vélos inutilisables à l'opérateur Smovengo, qui a pris la suite de JCDecaux et qui se trouve sous le feu des critiques pour cause de retards.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres