Vélib' : face au fiasco Smovengo, la Mairie de Paris veut "davantage s’impliquer"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Ploërmel: la Croix de Jean-Paul II sera bien vendue et déplacée

Azerbaïdjan : plus de 20 morts dans l'incendie d'un centre pour toxicomanes à Bakou

La société Smovengo, qui a remplacé l’entreprise JC Decaux, était-elle une erreur de casting ? Dans l’Opinion , Christophe Najdovski a balayé cette idée, estimant que "le processus de sélection a bien été fait selon les règles du Code des marchés publics. Au moment de la décision finale, une offre a été jugée meilleure que l'autre, sur des critères techniques et financiers". Il a précisé également que les usagers seront indemnisés pour janvier, février et probablement mars.

Dans les colonnes de France Bleu Paris, Christophe Najdovski, adjoint au maire de Paris en charge des déplacements, a promis que les choses allaient changer. "Nous voulons davantage nous impliquer du point de vue opérationnel" a-t-il indiqué. A travers ses ingénieurs et ses techniciens, la ville de Paris va donc apporter son soutien technique. "Désormais, la priorité est de raccorder directement au réseau électrique les stations qui, en règle générale, fonctionnent bien quand elles sont directement raccordées de manière à ce qu'on ait un service qui soit opérationnel avec des stations et des vélos qui fonctionnent" a ajouté l'adjoint.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres