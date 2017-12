Vatican : une Femen tente de voler le petit Jésus

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Turquie: au procès «Cumhuriyet», nouvelle audience agitée et nouveau report

Vatican : Le pape appelle à «la paix pour eL-Quods» et «une reprise du dialogue»

23h26 Le Canada expulse l'ambassadeur et le chargé d'affaires vénézuéliens (AFP)

Un gendarme l'a vue sauter au-dessus des barrières de sécurité en criant "Dieu est une femme", slogan qu'elle s'était peint en noir sur le dos et a pu empêcher la Femen d'arriver à ses buts.

La scène s'est passée le matin de Noël, sur la place Saint-Pierre. Une membre des Femen s'est mise sein nue et a tenté de s'emparer de la statuette de l'enfant Jésus qui se trouvait au centre de la crèche immense installée sur la place comme souvent.

