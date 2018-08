Le Vatican exprime sa "honte" après l'affaire des prêtres pédophiles en Pennsylvanie

"Honte", "douleur"... Les mots choisis par le Vatican, ce vendredi 17 août, pour évoquer l'important scandale de pédophilie mis au jour en Pennsylvanie, aux États-Unis, traduisent le malaise au sein de l'Église catholique.

Dans son communiqué, le Saint-Siège affirme que les "victimes doivent savoir que le pape est de leur côté. Ceux qui ont souffert sont sa priorité et l'Église veut les écouter pour éradiquer cette horreur tragique qui détruit la vie des innocents." Et d'ajouter que l'institution religieuse "encourage de constantes réformes et une vigilance à tous les niveaux de l'Église pour garantir la protection des mineurs et des adultes vulnérables.

" Le Vatican estime également que "les abus décrits dans le rapport sont pénalement et moralement répréhensibles" et ont "volé aux victimes leur dignité et leur foi".

Dans le rapport issu de l'enquête des services du procureur de Pennsylvanie, publié mardi 14 août, on apprend qu'au moins 1 000 enfants ont été victimes de "prêtes prédateurs". "Des prêtres violaient des petits garçons et des petites filles et les hommes d’église qui étaient leurs responsables n’ont rien fait. Durant des décennies", écrivent ainsi les membres du jury populaire à l'origine du document.