Var : la philosophe Anne Dufourmantelle se noie en essayant de secourir des enfants

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Escrime: fleurettistes et sabreurs Français s'arrêtent en quarts à Leipzig

AS Monaco: Benjamin Mendy officiellement à Manchester City

Lorsque les maîtres-nageurs sauveteurs sont venus à son secours, il était trop tard et ils n'ont pas réussi à la ranimer. Les deux enfants, eux, s’en sont sortis indemnes. D'après France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur, "les conditions météo étaient très mauvaises, le vent soufflait très fort et de fortes vagues se formaient".

La philosophe et psychanalyste Anne Dufourmantelle s’est noyée vendredi après avoir voulu porter secours à des enfants sur la plage de Pampelonne à Ramatuelle, située dans le département du Var. En voyant deux enfants en difficulté au large, la femme de 53 ans n’a pas hésité à se jeter à l’eau. Mais elle s’est retrouvée à son tour prise au piège d’une forte houle.

