Vannes : mort de Carole, la collégienne victime d'actes de barbarie en 1999

"Je souhaite raviver les souvenirs, les souffrances pour rendre hommage à notre sœur. Pour que toutes les personnes qui ont vécu ce traumatisme se souviennent du drame qui s’est déroulé ici il y a 19 ans. Nous ne devons pas oublier ce qui s’est passé. Ces drames qui ont encore lieu. (...) Carole s’est courageusement battue durant ces 19 longues années de souffrances. Elle a résisté à cette nuit de terreur. Elle s’est envolée vers les étoiles dimanche entouré de toute sa famille. Elle ne souffrira plus jamais. Pour nous, c’est une page qui va se tourner. Mais la douleur restera à vie. Elle nous manquera toujours".

La jeune fille a subi un véritable calvaire : victimes de sévices, ligotée, violée et étranglée. Carole avait été jetée du pont de Saint-Goustan à Auray. La jeune fille avait survécu à la terrible chute. A la suite de ce drame effroyable, Carole était devenue tétraplégique. Elle était également incapable de communiquer. Quelques jours après son agression, une marche silencieuse avait réuni plus de 4 000 personnes à Vannes. L'auteur des faits, Pascal Artero, un ancien couvreur qui connaissait la famille de la victime, a été condamné en juin 2001 à la réclusion criminelle à perpétuité avec dix-huit ans de sûreté.

