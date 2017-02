Valls voudrait que la campagne de Hamon "revienne sur les rails"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Mails il n'est pas le seul à ne pas cacher son scepticisme sur la campagne de Benoît Hamon. En effet, selon l'entourage de Manuel Valls, cité sur RTL, l'ancien premier ministre serait aussi retissent à cette campagne. Cependant, désirant faire bloc à Emmanuel Macron, il semblerait qu'il veuille "contribuer à ce que cette campagne revienne sur les rails". Manuel Valls est de retour et le fait bien savoir. Selon le JDD, il a convoqué ses anciens soutiens ce mardi, en fin d'après-midi, à l'Assemblée nationale. De son côté, Benoît Hamon tentera de les convaincre ce mardi soir. En effet, il a convié à son QG l'ensemble des députés et sénateurs socialistes.

Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'Etat au Développement et à la Francophonie, a aussi jugé sur RTL que Benoît Hamon est dans "une impasse stratégique". "Il n'y a pas d'unité. Benoît Hamon s'est isolé en tenant un discours extrêmement radical et s'est donc isolé de sa famille politique", a-t-il encore estimé.

Ainsi le député Yves Blein, membre du courant des Réformateurs, compte publier ce mardi une missive adressée au patron du PS Jean-Christophe Cambadélis, et dont le quotidien Les Echos révèle la teneur. Dans son courrier, l'élu du Rhône reproche à Benoît Hamon de "tourner le dos" à une partie de son camp et réclame l'organisation d'un conseil national. Ce n'est pas la première fois qu'il s'attaque au candidat socialiste. Dans une interview à Lyon Capitale le 31 janvier dernier, il avait d'ailleurs déjà déclaré qu'il "ne soutiendra pas Benoît Hamon", sans toutefois assumer son ralliement à l'ancien ministre de l'Economie.

